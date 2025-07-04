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В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
Электроснабжение в подмосковном Сергиевом Посаде полностью восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в компании "Россети Московский регион". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:36:00+03:00
2025-07-04T11:36:00+03:00
2025-07-04T11:36:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение в подмосковном Сергиевом Посаде полностью восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в компании "Россети Московский регион". Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека. По данным главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, в округе без электричества остались 42 тысячи человек. "Специалисты компании "Россети Московский регион" в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей города Сергиев Посад и прилегающих деревень, которое было нарушено из-за внешнего воздействия на электрооборудование высоковольтной подстанции. Потребители получают электроснабжение в полном объеме", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, жкх, московская область (подмосковье), сергиев посад, андрей воробьев, сергей пахомов, россети московский регион, госдума рф
Происшествия, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Андрей Воробьев, Сергей Пахомов, Россети Московский регион, Госдума РФ
В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В Сергиевом Посаде полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА