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В Сергиевом Посаде частично восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В Сергиевом Посаде частично восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Сергиевом Посаде частично восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок и в деревне Афанасово в Сергиевом Посаде восстановлено после... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:40:00+03:00

2025-07-04T10:40:00+03:00

2025-07-04T10:44:00+03:00

происшествия

жкх

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андрей воробьев

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россети московский регион

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок и в деревне Афанасово в Сергиевом Посаде восстановлено после атаки БПЛА, сообщили в компании "Россети Московский регион". Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека. По данным главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, в округе без электричества остались 42 тысячи человек. "В ходе проведения аварийно-восстановительных работ специалисты компании "Россети Московский регион" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, деревня Афанасово города Сергиев-Посад. Работы продолжаются", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, жкх, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей пахомов, россети московский регион, госдума рф