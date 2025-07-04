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В Сергиевом Посаде пять микрорайонов остались без света из-за атаки БПЛА
В Сергиевом Посаде пять микрорайонов остались без света из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Сергиевом Посаде пять микрорайонов остались без света из-за атаки БПЛА
Из-за падения обломков БПЛА и последующего возгорания на электрической подстанции, а также превентивного отключения нескольких трансформаторных подстанций пять... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:36:00+03:00
2025-07-04T07:36:00+03:00
2025-07-04T07:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Из-за падения обломков БПЛА и последующего возгорания на электрической подстанции, а также превентивного отключения нескольких трансформаторных подстанций пять микрорайонов, несколько объектов ЖКХ и социальные учреждения Сергиева Посада остались без электроэнергии, заявила глава округа Оксана Ероханова. Ранее сообщалось, что электрическая подстанция была повреждена в Сергиево-Посадском округе Московской области при атаке БПЛА, глава округа заявляла о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка, известно об одном пострадавшем. "В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено ещё несколько ТП. Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма. Несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения, многоквартирные дома", - написала Ероханова в Telegram-канале. Она добавила, что для подключения объектов к электроэнергии везут генераторы. По словам главы округа, первоочередная задача - потушить пожар, затем специалисты "Россетей" будут восстанавливать работу подстанций.
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происшествия, жкх, сергиев посад, московская область (подмосковье), россети
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россети
В Сергиевом Посаде пять микрорайонов остались без света из-за атаки БПЛА
Ероханова: пять микрорайонов Сергиева Посада остались без света из-за атаки БПЛА