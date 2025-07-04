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В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 04.07.2025 (обновлено: 10:37 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/pomosch-2027095286.html
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву - РИА Новости, 04.07.2025
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву
Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов может быть предлогом для прекращения помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:05:00+03:00
2025-07-04T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
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министерство обороны сша
nbc
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов может быть предлогом для прекращения помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена. В среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом. "Неоднократное... обращение (главы Пентагона Пита - ред.) Хегсета к вопросу Украины позволяет предположить, что он использует эту оценку как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины, в политических целях", - заявил изданию помощник. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html
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украина, сша, америка, министерство обороны сша, nbc
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Америка, Министерство обороны США, NBC
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву

Проверка Пентагоном складов может стать предлогом для остановки помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов может быть предлогом для прекращения помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена.
В среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом.
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"Неоднократное... обращение (главы Пентагона Пита - ред.) Хегсета к вопросу Украины позволяет предположить, что он использует эту оценку как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины, в политических целях", - заявил изданию помощник.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШААмерикаМинистерство обороны СШАNBC
 
 
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