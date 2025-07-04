https://ria.ru/20250704/pomosch-2027095286.html
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву - РИА Новости, 04.07.2025
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву
Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов может быть предлогом для прекращения помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:05:00+03:00
2025-07-04T09:05:00+03:00
2025-07-04T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
америка
министерство обороны сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Проведение Пентагоном оценки состояния военных складов может быть предлогом для прекращения помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного помощника американского конгрессмена. В среду официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США в рамках проведения оценки состояния американских военных складов является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом. "Неоднократное... обращение (главы Пентагона Пита - ред.) Хегсета к вопросу Украины позволяет предположить, что он использует эту оценку как удобное прикрытие для прекращения поддержки Украины, в политических целях", - заявил изданию помощник. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html
украина
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, америка, министерство обороны сша, nbc
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Америка, Министерство обороны США, NBC
В конгрессе считают проверку складов предлогом для остановки помощи Киеву
Проверка Пентагоном складов может стать предлогом для остановки помощи Украине