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Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев - РИА Новости, 04.07.2025
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03:20 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/polyanskiy-2027079325.html
Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев
Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев - РИА Новости, 04.07.2025
Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев
Усилия России и ООН в рамках меморандума об экспорте сельхозпродукции не привели "к искомой отдаче", системных решений для российских аграриев не найдено,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:20:00+03:00
2025-07-04T03:20:00+03:00
экономика
россия
женева (город)
брюссель
дмитрий полянский
сергей вершинин
россельхозбанк
swift
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ООН, 4 июл – РИА Новости. Усилия России и ООН в рамках меморандума об экспорте сельхозпродукции не привели "к искомой отдаче", системных решений для российских аграриев не найдено, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок действия которого истекает в конце июля. "Вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой ООН в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели. Да, определенные точечные и промежуточные результаты мы фиксировали, однако системных решений для российских аграриев так и не найдено", – сказал Полянский. "Ключевой проблемой" в этом вопросе он назвал незаконные односторонние санкции западных стран, направленные на "блокирование либо существенное ограничение" доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. "Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, не должна подпадать под ограничения в принципе", – напомнил Полянский. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250509/srok-2015920242.html
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экономика, россия, женева (город), брюссель, дмитрий полянский, сергей вершинин, россельхозбанк, swift, оон
Экономика, Россия, Женева (город), Брюссель, Дмитрий Полянский, Сергей Вершинин, Россельхозбанк, SWIFT, ООН
Полянский сообщил об отсутствии системных решений для российских аграриев

Полянский: усилия России и ООН не привели к появлению решений для аграриев

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 4 июл – РИА Новости. Усилия России и ООН в рамках меморандума об экспорте сельхозпродукции не привели "к искомой отдаче", системных решений для российских аграриев не найдено, сообщил РИА Новости первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и ООН проведут 11 июля в Женеве завершающий раунд консультаций по меморандуму о нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, срок действия которого истекает в конце июля.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Срок действия меморандума "Россия-ООН" по сельхозэкспорту истекает
9 мая, 08:42
"Вынужден констатировать, что значительные усилия, предпринятые российской межведомственной делегацией и командой ООН в рамках взаимодействия по меморандуму, к искомой отдаче не привели. Да, определенные точечные и промежуточные результаты мы фиксировали, однако системных решений для российских аграриев так и не найдено", – сказал Полянский.
"Ключевой проблемой" в этом вопросе он назвал незаконные односторонние санкции западных стран, направленные на "блокирование либо существенное ограничение" доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.
"Хотя эта продукция, согласно заявлениям Брюсселя, Вашингтона и Лондона, не должна подпадать под ограничения в принципе", – напомнил Полянский.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
9 мая, 06:21
 
ЭкономикаРоссияЖенева (город)БрюссельДмитрий ПолянскийСергей ВершининРоссельхозбанкSWIFTООН
 
 
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