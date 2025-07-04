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Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
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21:45 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/polsha-2027311056.html
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве - РИА Новости, 04.07.2025
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве
МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, якобы из-за которого повреждение получило посольство республики в Киеве, говорится в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:45:00+03:00
2025-07-04T21:45:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, якобы из-за которого повреждение получило посольство республики в Киеве, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства. Ранее в пятницу польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате нанесенных по украинской столице ударов. Каких-либо доказательств он не привел. Посольство Польши в Киеве назвало незначительным ущерб, причиненный зданию консульского отдела. "Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины. В их результате было повреждено здание посольства Польши на Украине", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по объектам в Киеве, его целями были предприятия по производству дронов и роботизированных мобильных комплексов, инфраструктура военного аэродрома и НПЗ. Все объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html
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в мире, польша, россия, киев, радослав сикорский, дмитрий песков, анджей дуда, вооруженные силы украины, зрк с-300
В мире, Польша, Россия, Киев, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве

МИД Польши направил ноту с обвинением РФ в повреждении своего посольства в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, якобы из-за которого повреждение получило посольство республики в Киеве, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате нанесенных по украинской столице ударов. Каких-либо доказательств он не привел. Посольство Польши в Киеве назвало незначительным ущерб, причиненный зданию консульского отдела.
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"Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины. В их результате было повреждено здание посольства Польши на Украине", - говорится в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по объектам в Киеве, его целями были предприятия по производству дронов и роботизированных мобильных комплексов, инфраструктура военного аэродрома и НПЗ. Все объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Истребители ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России
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В миреПольшаРоссияКиевРадослав СикорскийДмитрий ПесковАнджей ДудаВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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