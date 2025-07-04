https://ria.ru/20250704/polsha-2027148943.html

МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки

МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки - РИА Новости, 04.07.2025

МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:27:00+03:00

2025-07-04T12:27:00+03:00

2025-07-04T12:27:00+03:00

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате нанесенных по украинской столице ударов. "Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО", — заявил Сикорский в социальной сети Х. Каких либо доказательств он не привел. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html

киев

польша

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в мире, киев, польша, украина, радослав сикорский