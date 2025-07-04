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МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки - РИА Новости, 04.07.2025
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12:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/polsha-2027148943.html
МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки
МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки - РИА Новости, 04.07.2025
МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:27:00+03:00
2025-07-04T12:27:00+03:00
в мире
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате нанесенных по украинской столице ударов. "Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО", — заявил Сикорский в социальной сети Х. Каких либо доказательств он не привел. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027147890.html
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в мире, киев, польша, украина, радослав сикорский
В мире, Киев, Польша, Украина, Радослав Сикорский
МИД Польши заявил о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки

Глава МИД Польши Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский утверждает, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы повреждено в результате нанесенных по украинской столице ударов.
"Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО", — заявил Сикорский в социальной сети Х.
Каких либо доказательств он не привел.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Пожары в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Киевской области нанесли удары по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
Вчера, 12:23
 
В миреКиевПольшаУкраинаРадослав Сикорский
 
 
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