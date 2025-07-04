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СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха - РИА Новости, 04.07.2025
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02:02 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/polsha-2027076076.html
СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха
СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха - РИА Новости, 04.07.2025
СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха
Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину,... РИА Новости, 04.07.2025
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2025-07-04T02:02:00+03:00
в мире
украина
киев
польша
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
hyundai creta
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину, пишет американское издание Military Watch Magazine."После поставки (Киеву. — Прим. Ред.) новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 (польская версия Т-72 — Прим. Ред.) на Украину", — говорится в материале.Издание отмечает, что Польша старается поставить устаревшие танки T-72 ВСУ, чтобы попытаться компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией."Подписание последующего соглашения (между Польшей и Киевом — Прим. Ред) обеспечит сохранение темпов поставок устаревших танков на Украину", — отмечает издание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026983171.html
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в мире, украина, киев, польша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, hyundai creta, т-72 "урал"
В мире, Украина, Киев, Польша, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Hyundai Creta, Т-72 "Урал"
СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха

MWM: Польша после закупок танков в Южной Корее передаст ВСУ Т-72

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72 на учениях НАТО
Польский танк Т-72 на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72 на учениях НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"После поставки (Киеву. — Прим. Ред.) новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 (польская версия Т-72 — Прим. Ред.) на Украину", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что Польша старается поставить устаревшие танки T-72 ВСУ, чтобы попытаться компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией.
"Подписание последующего соглашения (между Польшей и Киевом — Прим. Ред) обеспечит сохранение темпов поставок устаревших танков на Украину", — отмечает издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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