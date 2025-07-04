https://ria.ru/20250704/polsha-2027076076.html

СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха

СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха - РИА Новости, 04.07.2025

СМИ: Польша нашла способ спасти ВСУ от краха

Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:02:00+03:00

2025-07-04T02:02:00+03:00

2025-07-04T02:02:00+03:00

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сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Польское правительство заключило сделку с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о покупке 180 танков K2, чтобы отправить устаревшие советские Т-72 на Украину, пишет американское издание Military Watch Magazine."После поставки (Киеву. — Прим. Ред.) новой партии модернизированных Т-72 в начале марта, в результате чего предполагаемый общий объем поставок превысил 300 единиц, ожидается, что ускорение поставок К2 будет способствовать более быстрым поставкам Т-72 и PT-91 (польская версия Т-72 — Прим. Ред.) на Украину", — говорится в материале.Издание отмечает, что Польша старается поставить устаревшие танки T-72 ВСУ, чтобы попытаться компенсировать большие потери Киева в технике в боях с российской армией."Подписание последующего соглашения (между Польшей и Киевом — Прим. Ред) обеспечит сохранение темпов поставок устаревших танков на Украину", — отмечает издание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026983171.html

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026600187.html

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киев

польша

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в мире, украина, киев, польша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, hyundai creta, т-72 "урал"