https://ria.ru/20250704/polozov-2027233424.html

Адвоката Полозова* объявили в розыск

Адвоката Полозова* объявили в розыск - РИА Новости, 04.07.2025

Адвоката Полозова* объявили в розыск

Адвокат Николай Полозов*, выступающий защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot, объявлен МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:45:00+03:00

2025-07-04T16:45:00+03:00

2025-07-04T16:56:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

николай полозов

россия

pussy riot

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат Николай Полозов*, выступающий защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot, объявлен МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Полозов*, не уточняется.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20250701/dud-2026532491.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай полозов, россия, pussy riot, общество