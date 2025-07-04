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Адвоката Полозова* объявили в розыск - РИА Новости, 04.07.2025
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16:45 04.07.2025 (обновлено: 16:56 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/polozov-2027233424.html
Адвоката Полозова* объявили в розыск
Адвоката Полозова* объявили в розыск - РИА Новости, 04.07.2025
Адвоката Полозова* объявили в розыск
Адвокат Николай Полозов*, выступающий защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot, объявлен МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:45:00+03:00
2025-07-04T16:56:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
николай полозов
россия
pussy riot
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат Николай Полозов*, выступающий защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot, объявлен МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Полозов*, не уточняется.* Признан в России иноагентом
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай полозов, россия, pussy riot, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Николай Полозов, Россия, Pussy Riot, Общество
Адвоката Полозова* объявили в розыск

МВД объявило в розыск адвоката Полозова по уголовной статье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Полозов*
Николай Полозов* - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Полозов*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Адвокат Николай Полозов*, выступающий защитником в процессе над участницами панк-группы Pussy Riot, объявлен МВД России в розыск, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Полозов*, не уточняется.
* Признан в России иноагентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Следствие готовится объявить блогера Дудя* в розыск
1 июля, 15:10
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Николай ПолозовРоссияPussy RiotОбщество
 
 
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