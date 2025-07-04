https://ria.ru/20250704/podkhod-2027276745.html

Опыт СВО позволил сформировать новые подходы к эвакуации раненых

Опыт СВО позволил сформировать новые подходы к эвакуации раненых - РИА Новости, 04.07.2025

Опыт СВО позволил сформировать новые подходы к эвакуации раненых

Опыт проведения специальной военной операции позволил сформировать новые подходы к организации эвакуации раненых в войсковом звене, сообщила статс-секретарь -... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:47:00+03:00

2025-07-04T18:47:00+03:00

2025-07-04T18:57:00+03:00

безопасность

россия

анна цивилева

андрей белоусов

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции позволил сформировать новые подходы к организации эвакуации раненых в войсковом звене, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках."В ходе совещания обсуждались вопросы модернизации средств эвакуации и транспортировки раненых с поля боя. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что опыт проведения СВО позволил сформировать новые подходы к организации эвакуационных мероприятий в войсковом звене", - отмечает российское оборонное ведомство.В частности, Цивилева указала на эффективность робототехнических комплексов."На сегодняшний день показали свою эффективность в качестве средств эвакуации высокоскоростные малогабаритные средства эвакуации – это багги, робототехнические комплексы, которые при оснащении средствами РЭБ обеспечивают выполнение задач по их предназначению", – сказала Цивилева, слова которой приведены в сообщении.Как отмечает МО РФ, в современных условиях боя широкое применение получили носилки санитарные сетчатые с укрепленными ручками для эвакуации раненых в труднопроходимой местности."Также в целях доставки медицинского имущества на линию боевого соприкосновения разработана дистанционно управляемая система сброса на базе беспилотных летательных аппаратов. Данная система позволяет осуществлять доставку медицинского имущества непосредственно раненым, а также облегчает их поиск", - отмечает ведомство.Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил, что с начала специальной военной операции широко начали использовать передовые медицинские группы медицинских батальонов и медотрядов с высококвалифицированными специалистами из их состава, что позволило максимально приблизить к передовым этап оказания специализированной медицинской помощи и проводить жизнеспасающие оперативные вмешательства в короткие сроки."В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась", – подчеркнул Тришкин, слова которого приведены в сообщении.Тришкин также отметил, что сейчас медицинская помощь личному составу оказывается современными образцами медицинских изделий. Вместе с тем продолжается работа по поиску новых перспективных технологий, средств и методов лечения в войсковом звене. Так, в группировках войск реализованы мероприятия обеспечения передовых этапов медицинской эвакуации в тактическом звене лиофилизированной (сухой) плазмой крови. Использование сухой плазмы гораздо проще, чем свежезамороженной плазмы, и позволяет на передовых этапах медицинской эвакуации сохранить жизни многим военнослужащим."Министр обороны поблагодарил ФМБА России за разработку и внедрение продукта сухой плазмы. В этом (2025 - ред.) году ФМБА поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы", - отмечается в сообщении.Кроме того, для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, оснащенные всеми необходимыми медицинскими аппаратами и приборами, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами, в которых круглосуточно работают медицинские врачебно-сестринские бригады.

https://ria.ru/20250704/belousov-2027274982.html

https://ria.ru/20250615/mediki-2022830149.html

https://ria.ru/20250704/belousov-2027275195.html

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безопасность, россия, анна цивилева, андрей белоусов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)