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США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2025
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12:54 04.07.2025 (обновлено: 13:06 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ploschadka-2027156009.html
США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров
США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2025
США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров
Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость, заявил глава... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:54:00+03:00
2025-07-04T13:06:00+03:00
сша
москва
вашингтон (штат)
в мире
россия
эр-рияд (город)
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча", - сказал Лавров журналистам."Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.
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вашингтон (штат)
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сша, москва, вашингтон (штат), в мире, россия, эр-рияд (город), сергей лавров
США, Москва, Вашингтон (штат), В мире, Россия, Эр-Рияд (город), Сергей Лавров
США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров

Лавров: РФ и США рассмотрят Эр-Рияд как площадку для возможных контактов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча", - сказал Лавров журналистам.
"Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.
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СШАМоскваВашингтон (штат)В миреРоссияЭр-Рияд (город)Сергей Лавров
 
 
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