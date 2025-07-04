https://ria.ru/20250704/ploschadka-2027156009.html

США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров

США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2025

США и Россия рассмотрят Эр-Рияд как площадку для встречи, заявил Лавров

Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость, заявил глава... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:54:00+03:00

2025-07-04T12:54:00+03:00

2025-07-04T13:06:00+03:00

сша

москва

вашингтон (штат)

в мире

россия

эр-рияд (город)

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч, если по ним будет достигнута договорённость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча", - сказал Лавров журналистам."Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно, и если в последующем будут намечаться новые контакты, то по согласованию с Вашингтоном, конечно же, будем иметь в виду, в том числе, и Саудовскую Аравию", - добавил министр.

https://ria.ru/20250704/rynok-2027132056.html

сша

москва

вашингтон (штат)

россия

эр-рияд (город)

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