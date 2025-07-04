https://ria.ru/20250704/piramida-2027083829.html
Раскрыта страшная тайна пирамиды Хеопса
Раскрыта страшная тайна пирамиды Хеопса - РИА Новости, 04.07.2025
Раскрыта страшная тайна пирамиды Хеопса
Археологам удалось установить, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие, заявил бывший министр древностей Египта Захи Хавасс на подкасте Matt РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:15:00+03:00
2025-07-04T05:15:00+03:00
2025-07-04T05:29:00+03:00
наука
египет
гиза
древний египет
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Археологам удалось установить, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие, заявил бывший министр древностей Египта Захи Хавасс на подкасте Matt Beall Limitless.Египтолог рассказал, что его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры.Они также исследовали захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей — со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. Например, "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник"."(Открытия. — Прим. ред.) подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", — объяснил Хавасс.По его словам, рабочие работали в бригадах: одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, устраивая себе выходной раз в 10 дней, пояснил эксперт.Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта. Единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.
https://ria.ru/20250330/piramidy-2007468899.html
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
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египет
гиза
древний египет
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египет, гиза, древний египет
Наука, Египет, Гиза, Древний Египет
Раскрыта страшная тайна пирамиды Хеопса
Египтолог Хавасс: пирамиду Хеопса строили рабочие, а не рабы