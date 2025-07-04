https://ria.ru/20250704/peskov-2027159265.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана - РИА Новости, 04.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана

Пока в планах президента РФ Владимира Путина нет контактов с руководством Исламского Эмирата Афганистан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:07:00+03:00

2025-07-04T13:07:00+03:00

2025-07-04T13:07:00+03:00

владимир путин

афганистан

россия

кабул (город)

дмитрий песков

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пока в планах президента РФ Владимира Путина нет контактов с руководством Исламского Эмирата Афганистан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. "В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путина с руководством Афганистана.

https://ria.ru/20250621/afganistan-2024434624.html

афганистан

россия

кабул (город)

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владимир путин, афганистан, россия, кабул (город), дмитрий песков, дмитрий жирнов, в мире