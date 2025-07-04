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В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана - РИА Новости, 04.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана
Пока в планах президента РФ Владимира Путина нет контактов с руководством Исламского Эмирата Афганистан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:07:00+03:00
2025-07-04T13:07:00+03:00
2025-07-04T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пока в планах президента РФ Владимира Путина нет контактов с руководством Исламского Эмирата Афганистан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. "В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путина с руководством Афганистана.
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Владимир Путин, Афганистан, Россия, Кабул (город), Дмитрий Песков, Дмитрий Жирнов, В мире
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана
Песков: Путин пока не планировал контактов с руководством Афганистана