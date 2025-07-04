https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html
Песков ответил на вопрос о графике Путина в День ВМФ
Песков ответил на вопрос о графике Путина в День ВМФ - РИА Новости, 04.07.2025
Песков ответил на вопрос о графике Путина в День ВМФ
Кремль своевременно проинформирует, какие мероприятия будут в графике президента России Владимира Путина в рамках празднования дня Военно-морского флота, заявил РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:58:00+03:00
2025-07-04T12:58:00+03:00
2025-07-04T13:01:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует, какие мероприятия будут в графике президента России Владимира Путина в рамках празднования дня Военно-морского флота, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня военно-морского флота", - сказал Песков журналистам.День Военно-морского флота в России в 2025 году будут отмечать 27 июля.
https://ria.ru/20250611/putin-2022379886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о графике Путина в День ВМФ
Песков: Кремль своевременно проинформирует о графике Путина в День ВМФ