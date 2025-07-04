https://ria.ru/20250704/peskov-2027156970.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 04.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию

Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T12:58:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика