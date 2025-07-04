https://ria.ru/20250704/peskov-2027156970.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 04.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T12:58:00+03:00
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию не определены, как только это произойдет, Кремль проинформирует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конкретные сроки пока не определены. Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250704/peskov-2027157207.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному Собранию
Песков: сроки послания Путина Федеральному Собранию не определены