https://ria.ru/20250704/perri-2027123874.html
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Кэти Перри и Орландо Блум расстались - РИА Новости, 04.07.2025
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:09:00+03:00
2025-07-04T11:09:00+03:00
2025-07-04T11:19:00+03:00
шоубиз
кэти перри (хадсон)
орландо блум
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267631_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_e4438e9309698f4f2d39387dda41c61f.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. "В связи с большим интересом и разговорами об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри в последннее время представители подтвердили, что за последние несколько месяцев они изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка... Они по-прежнему будут восприниматься как семья, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - говорится в публикации. Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.
https://ria.ru/20250418/perri-2012067408.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267631_0:85:2048:1621_1920x0_80_0_0_96a437ce394d6f8ade737c5be51d5cd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кэти перри (хадсон), орландо блум , в мире
Шоубиз, Кэти Перри (Хадсон), Орландо Блум , В мире
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Page Six: Кэти Перри и Орландо Блум расстались