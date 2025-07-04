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Кэти Перри и Орландо Блум расстались - РИА Новости, 04.07.2025
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Шоубиз
 
11:09 04.07.2025 (обновлено: 11:19 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/perri-2027123874.html
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Кэти Перри и Орландо Блум расстались - РИА Новости, 04.07.2025
Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:09:00+03:00
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шоубиз
кэти перри (хадсон)
орландо блум
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. "В связи с большим интересом и разговорами об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри в последннее время представители подтвердили, что за последние несколько месяцев они изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка... Они по-прежнему будут восприниматься как семья, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - говорится в публикации. Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.
https://ria.ru/20250418/perri-2012067408.html
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кэти перри (хадсон), орландо блум , в мире
Шоубиз, Кэти Перри (Хадсон), Орландо Блум , В мире
Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Page Six: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

© AP Photo / Dan SteinbergКэти Перри и Орландо Блум на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии
Кэти Перри и Орландо Блум на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Dan Steinberg
Кэти Перри и Орландо Блум на церемонии открытия Музея Американской киноакадемии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей.
"В связи с большим интересом и разговорами об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри в последннее время представители подтвердили, что за последние несколько месяцев они изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка... Они по-прежнему будут восприниматься как семья, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - говорится в публикации.
Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.
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ШоубизКэти Перри (Хадсон)Орландо БлумВ мире
 
 
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