https://ria.ru/20250704/perri-2027123874.html

Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Кэти Перри и Орландо Блум расстались - РИА Новости, 04.07.2025

Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:09:00+03:00

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кэти перри (хадсон)

орландо блум

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, сообщает издание Page Six со ссылкой на их представителей. "В связи с большим интересом и разговорами об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри в последннее время представители подтвердили, что за последние несколько месяцев они изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка... Они по-прежнему будут восприниматься как семья, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - говорится в публикации. Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.

https://ria.ru/20250418/perri-2012067408.html

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кэти перри (хадсон), орландо блум , в мире