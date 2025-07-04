https://ria.ru/20250704/perm-2027149678.html
В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:30:00+03:00
2025-07-04T12:30:00+03:00
2025-07-04T12:34:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация."В аэропорту Пермь (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Пермь.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250704/ogranicheniya--2027144492.html
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пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск самолетов