https://ria.ru/20250704/perm-2027149678.html

В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025

В пермском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:30:00+03:00

2025-07-04T12:30:00+03:00

2025-07-04T12:34:00+03:00

пермь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация."В аэропорту Пермь (Большое Савино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Пермь.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250704/ogranicheniya--2027144492.html

пермь

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пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)