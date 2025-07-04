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"Ему все равно": в США испугались последствий разговора Путина с Трампом
"Ему все равно": в США испугались последствий разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025
"Ему все равно": в США испугались последствий разговора Путина с Трампом
Президент США должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:55:00+03:00
2025-07-04T02:55:00+03:00
2025-07-04T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.Президент США должен понять, что российский лидер Владимир Путин не верит пустым заявлениям, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Трамп говорит, что недоволен Путиным, заявляет, что ему придется надавить на Путина, но ему все равно. И я думаю, что сейчас Трамп понимает, что пустые слова не сработают", — сказал Риттер.Несмотря на расхождение позиций двух лидеров по некоторым вопросам, считает эксперт, возобновление общения между ними — хороший знак восстановления отношений. Трамп понимает, что для США стратегически важно иметь хорошие отношения с Россией, пояснил экс-разведчик.Ранее Трамп выразил недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
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сша, россия, владимир путин, скотт риттер
США, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Ему все равно": в США испугались последствий разговора Путина с Трампом
Риттер: Трамп должен понять, что Путин не реагирует на пустые слова