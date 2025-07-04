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NBC: решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона - РИА Новости, 04.07.2025
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13:53 04.07.2025 (обновлено: 14:53 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/pentagon-2027171892.html
NBC: решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона
NBC: решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона - РИА Новости, 04.07.2025
NBC: решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона
Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:53:00+03:00
2025-07-04T14:53:00+03:00
в мире
украина
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пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с вопросом."Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета", - указывает телеканал.Телеканал отмечает, что проверка Пентагоном запасов боеприпасов показала, что продолжение оказания помощи Украине не истощит их до потери боеспособности.По этим данным, решение Хегсета было поддержано его заместителем по политике Элбриджем Колби.Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
NBC: решение о приостановке поставки оружия Украине принял глава Пентагона

NBC: решение о приостановке военной помощи Украине принял глава Пентагона Хегсет

© AP Photo / Omar HavanaПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с вопросом.
"Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета", - указывает телеканал.
Телеканал отмечает, что проверка Пентагоном запасов боеприпасов показала, что продолжение оказания помощи Украине не истощит их до потери боеспособности.
По этим данным, решение Хегсета было поддержано его заместителем по политике Элбриджем Колби.
Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
США хотят отдать Украину России, заявили в Раде
3 июля, 15:01
 
В миреУкраинаСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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