https://ria.ru/20250704/pensiya-2027077535.html

Названа категория россиян, получающая пенсию в 160 тысяч рублей в месяц

Названа категория россиян, получающая пенсию в 160 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 04.07.2025

Названа категория россиян, получающая пенсию в 160 тысяч рублей в месяц

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России составляет более 160 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:29:00+03:00

2025-07-04T02:29:00+03:00

2025-07-04T06:37:00+03:00

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России составляет более 160 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии российских летчиков-испытателей 1 апреля этого года составил 163 120 рублей в месяц. По сравнению с 1 января текущего года, средняя пенсия выросла примерно на 13 тысяч рублей.При этом средняя пенсия работающих россиян этой категории составляет 151 034 рублей, а неработающих — 167 107 рублей. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.

https://ria.ru/20250629/pensija-2026078560.html

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