Правительство приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных
Кабмин приостановил начисление пеней по налогам и взносам для мобилизованных
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство России приостановило для граждан, призванных по мобилизации, начисление пеней по налогам и страховым взносам на период военной службы, следует из постановления кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Так, граждане, призванные по мобилизации, на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам, предусмотренных Налоговым кодексом. Постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Решение распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем.
Приостановка начисления пеней будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения – до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы, следует из документа. Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Принятое решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан и предпринимателей. В числе таких мер – отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, продление сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, учет в страховом стаже в двойном размере периода участия в специальной военной операции, освобождение от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы.