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Главный экономист ВЭБ.РФ: масштабы оттока капитала из России сократились

Главный экономист ВЭБ.РФ: масштабы оттока капитала из России сократились - РИА Новости, 04.07.2025

Главный экономист ВЭБ.РФ: масштабы оттока капитала из России сократились

Отток капитала из России продолжается, но масштабы стали значительно меньше, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:08:00+03:00

2025-07-04T12:08:00+03:00

2025-07-04T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Отток капитала из России продолжается, но масштабы стали значительно меньше, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Правда в том, что отток продолжается, но масштабы ухода капитала стали значительно меньше", - сказал собеседник агентства. По его словам, это результат и санкций, и того, что в России стал более жестким контроль за сделками, которые проводятся за рубежом. "Но есть и объективные проблемы. Возвращать валютную выручку порой в страну почти невозможно, даже при желании, поскольку большинство банков находятся под санкциями", - заметил Клепач. "Деньги стали меньше уходить из страны, но притока капитала из-за рубежа, несмотря на разговоры, пока мы особо не видим. Думаю, что в дальнейшем привлекательность России для зарубежных инвестиций из арабских и других стран будет только расти", - подчеркнул экономист. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250409/aktivy-2010259896.html

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экономика, россия, андрей клепач