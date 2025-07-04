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Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле - РИА Новости, 04.07.2025
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03:28 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/otpusk-2027079922.html
Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле
Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле - РИА Новости, 04.07.2025
Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле
Отпуск в июле этого года будет выгодным, поскольку в этом месяце наибольшее количество рабочих дней относительно остальных, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:28:00+03:00
2025-07-04T03:28:00+03:00
общество
татьяна подольская
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отпуск в июле этого года будет выгодным, поскольку в этом месяце наибольшее количество рабочих дней относительно остальных, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В июле текущего года брать отпуск выгодно для работающих на окладной системе оплаты труда благодаря тому, что в июле 2025 года 23 рабочих дня. Немного выгоднее, чем в августе или сентябре 2025 года. Для сравнения: в августе 2025 - 21 рабочий день, в сентябре 2025 - 22 рабочих дня", - сказала Подольская. Она объяснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше "стоит" один рабочий день в рамках окладной системы оплаты труда (оклад, разделенный на количество рабочих дней в месяце). Поэтому в месяцы, на которые приходится много праздничных и выходных дней, брать отпуск невыгодно.
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общество, татьяна подольская
Общество, Татьяна Подольская
Эксперт рассказала, выгодно ли будет взять отпуск в июле

Подольская: отпуск в июле этого года будет выгодным

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдых в Коктебеле
Отдых в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отпуск в июле этого года будет выгодным, поскольку в этом месяце наибольшее количество рабочих дней относительно остальных, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В июле текущего года брать отпуск выгодно для работающих на окладной системе оплаты труда благодаря тому, что в июле 2025 года 23 рабочих дня. Немного выгоднее, чем в августе или сентябре 2025 года. Для сравнения: в августе 2025 - 21 рабочий день, в сентябре 2025 - 22 рабочих дня", - сказала Подольская.
Она объяснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше "стоит" один рабочий день в рамках окладной системы оплаты труда (оклад, разделенный на количество рабочих дней в месяце). Поэтому в месяцы, на которые приходится много праздничных и выходных дней, брать отпуск невыгодно.
Рабочий календарь в июле - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Как отдыхаем в июле 2025 года: выходные и рабочие дни месяца
10:21
 
ОбществоТатьяна Подольская
 
 
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