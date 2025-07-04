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Украина не станет членом ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 04.07.2025
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12:02 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/orban-2027143685.html
Украина не станет членом ЕС, заявил Орбан
Украина не станет членом ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 04.07.2025
Украина не станет членом ЕС, заявил Орбан
Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии, а потом к ней присоединятся другие страны, заявил венгерский... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:02:00+03:00
2025-07-04T12:02:00+03:00
в мире
украина
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петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии, а потом к ней присоединятся другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Еврокомиссия ошибается, когда думает, что важное решение, которое определяет судьбу всей Европы, может быть принято без учета мнения народа. Они ошибаются в этом. Членства Украины не случится. Сейчас его остановила Венгрия, и зря они говорят, что они не принимают это во внимание, они вынуждены, они не могут переступить через нас нас, не могут обойти нас", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, если бы во всех европейских странах провели опрос населения, как в Венгрии, о возможном вступлении Украины в ЕС, то большинство тоже проголосовало бы против. Орбан заявил, что в этом вопросе, как и с нелегальной миграцией, со временем всё больше стран станут разделять позицию Венгрии. "Там мы тоже сначала были одни, а теперь, если оглянуться вокруг, почти все без исключения с нами. То же самое будет с вопросом войны и мира и членством Украины", - отметил он. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
Украина не станет членом ЕС, заявил Орбан

Орбан: ЕС не обойдет позицию Венгрии в вопросе вступления Украины в союз

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Украина не вступит в Евросоюз, Брюсселю не удастся в этом вопросе обойти позицию Венгрии, а потом к ней присоединятся другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Еврокомиссия ошибается, когда думает, что важное решение, которое определяет судьбу всей Европы, может быть принято без учета мнения народа. Они ошибаются в этом. Членства Украины не случится. Сейчас его остановила Венгрия, и зря они говорят, что они не принимают это во внимание, они вынуждены, они не могут переступить через нас нас, не могут обойти нас", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС
14 марта, 11:53
По его словам, если бы во всех европейских странах провели опрос населения, как в Венгрии, о возможном вступлении Украины в ЕС, то большинство тоже проголосовало бы против.
Орбан заявил, что в этом вопросе, как и с нелегальной миграцией, со временем всё больше стран станут разделять позицию Венгрии. "Там мы тоже сначала были одни, а теперь, если оглянуться вокруг, почти все без исключения с нами. То же самое будет с вопросом войны и мира и членством Украины", - отметил он.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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