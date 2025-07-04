Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 04.07.2025 (обновлено: 10:32 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/orban-2027098131.html
Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии
Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии - РИА Новости, 04.07.2025
Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии
Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:29:00+03:00
2025-07-04T10:32:00+03:00
украина
венгрия
в мире
дмитрий кулеба
киев
виктор орбан
евросоюз
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
БУДАПЕШТ, 4 июл — РИА Новости. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие десять лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет &lt;...&gt; Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", — пояснил политик.По его словам, украинские спецслужбы постоянно проводят очень активную деятельность не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.В начале мае между Будапештом и Киевом разгорелся шпионский скандал. СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Будапешт в ответ объявил о выдворении двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев выслал двух венгерских дипломатов. Кроме того, сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки сместить правительство в республике предпринимаются и финансируются из-за рубежа. По его словам, нынешние венгерские власти ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы, и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.
https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html
украина
венгрия
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, в мире, дмитрий кулеба, киев, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, брюссель
Украина, Венгрия, В мире, Дмитрий Кулеба, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Петер Сийярто, Брюссель
Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии

Орбан: украинские спецслужбы пытаются повлиять на выборы в Венгрии в 2026 году

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 4 июл — РИА Новости. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие десять лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет <...> Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", — пояснил политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Орбан сделал резкое заявление об Украине
24 июня, 15:32

Орбан не раз подчеркивал, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку это разрушит венгерскую экономику, принесет в Европу войну и разгул преступности.

По его словам, украинские спецслужбы постоянно проводят очень активную деятельность не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.
В начале мае между Будапештом и Киевом разгорелся шпионский скандал. СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Будапешт в ответ объявил о выдворении двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев выслал двух венгерских дипломатов. Кроме того, сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки сместить правительство в республике предпринимаются и финансируются из-за рубежа. По его словам, нынешние венгерские власти ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы, и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию
Вчера, 19:16
 
УкраинаВенгрияВ миреДмитрий КулебаКиевВиктор ОрбанЕвросоюзПетер СийяртоБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала