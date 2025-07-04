https://ria.ru/20250704/orban-2027098131.html

Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии

Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии - РИА Новости, 04.07.2025

Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии

Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:29:00+03:00

2025-07-04T09:29:00+03:00

2025-07-04T10:32:00+03:00

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венгрия

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киев

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 4 июл — РИА Новости. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие десять лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет <...> Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", — пояснил политик.По его словам, украинские спецслужбы постоянно проводят очень активную деятельность не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.В начале мае между Будапештом и Киевом разгорелся шпионский скандал. СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Будапешт в ответ объявил о выдворении двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев выслал двух венгерских дипломатов. Кроме того, сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки сместить правительство в республике предпринимаются и финансируются из-за рубежа. По его словам, нынешние венгерские власти ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы, и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.

https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html

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украина, венгрия, в мире, дмитрий кулеба, киев, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто, брюссель