Орбан рассказал о попытках Украины повлиять на выборы в Венгрии
Орбан: украинские спецслужбы пытаются повлиять на выборы в Венгрии в 2026 году
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 июл — РИА Новости. Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в республике в 2026 году, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе. Украинцы приходят к пониманию, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие десять лет будет вопрос войны и мира, то есть Украина, примут ли воюющую страну в ЕС или нет <...> Поэтому они постоянно проводят акции спецслужб в Венгрии", — пояснил политик.
Орбан сделал резкое заявление об Украине
24 июня, 15:32
Орбан не раз подчеркивал, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, поскольку это разрушит венгерскую экономику, принесет в Европу войну и разгул преступности.
По его словам, украинские спецслужбы постоянно проводят очень активную деятельность не только среди политиков, но и среди организаций, лидеров общественного мнения и СМИ.
В начале мае между Будапештом и Киевом разгорелся шпионский скандал. СБУ заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность. Будапешт в ответ объявил о выдворении двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве. После этого Киев выслал двух венгерских дипломатов. Кроме того, сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки сместить правительство в республике предпринимаются и финансируются из-за рубежа. По его словам, нынешние венгерские власти ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы, и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.