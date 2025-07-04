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Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска - РИА Новости, 04.07.2025
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16:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/opros-2027226152.html
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска - РИА Новости, 04.07.2025
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:19:00+03:00
2025-07-04T16:19:00+03:00
в мире
сша
илон маск
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, проведенного компанией Quantus Insights. В конце июня Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". По данным опроса, 40% опрошенных, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", 38% придерживаются другого мнения, а еще 22% респондентов не определились. Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1000 американцев. Статистическая погрешность составляет 3%.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска

Опрос Quantus Insights: 40% американцев поддержали бы новую партию Илона Маска

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, проведенного компанией Quantus Insights.
В конце июня Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная".
По данным опроса, 40% опрошенных, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", 38% придерживаются другого мнения, а еще 22% респондентов не определились.
Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1000 американцев. Статистическая погрешность составляет 3%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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