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Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска - РИА Новости, 04.07.2025
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:19:00+03:00
2025-07-04T16:19:00+03:00
2025-07-04T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сорок процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", которую предложил создать американский предприниматель Илон Маск, следует из результатов опроса, проведенного компанией Quantus Insights. В конце июня Маск на фоне несогласия с продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроектом, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". По данным опроса, 40% опрошенных, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию "Америка", 38% придерживаются другого мнения, а еще 22% респондентов не определились. Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1000 американцев. Статистическая погрешность составляет 3%.
https://ria.ru/20250703/mask-2026858338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Опрос Quantus Insights: 40% американцев поддержали бы новую партию Илона Маска