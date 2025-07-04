Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 04.07.2025 (обновлено: 11:26 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/operatsiya-2027123315.html
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье
Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:05:00+03:00
2025-07-04T11:26:00+03:00
происшествия
подольск
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_0:211:3049:1926_1920x0_80_0_0_6e4d75771b50910203e2edc071f1820e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в Telegram-каналах писали, что москвичка умерла во время замены грудных имплантов в частной клинике в подмосковном Подольске, на операции у неё остановилось сердце. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 47-летней женщины, которая умерла во время пластической операции по коррекции груди в частной клинике Подольска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/devushka-2018071493.html
подольск
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_a47b2b9f2c77186f9ef81d294af91da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Подольск, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье

Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины во время пластики в Подольске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач готовится к операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Telegram-каналах писали, что москвичка умерла во время замены грудных имплантов в частной клинике в подмосковном Подольске, на операции у неё остановилось сердце.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 47-летней женщины, которая умерла во время пластической операции по коррекции груди в частной клинике Подольска", - говорится в сообщении.
Инструменты хирурга - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
20 мая, 15:41
 
ПроисшествияПодольскМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала