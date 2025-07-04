https://ria.ru/20250704/operatsiya-2027123315.html
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье
Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:05:00+03:00
2025-07-04T11:05:00+03:00
2025-07-04T11:26:00+03:00
происшествия
подольск
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в Telegram-каналах писали, что москвичка умерла во время замены грудных имплантов в частной клинике в подмосковном Подольске, на операции у неё остановилось сердце. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 47-летней женщины, которая умерла во время пластической операции по коррекции груди в частной клинике Подольска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/devushka-2018071493.html
подольск
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Подольск, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье
Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины во время пластики в Подольске