https://ria.ru/20250704/operatsiya-2027123315.html

Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье

Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2025

Росздравнадзор выяснит причины смерти женщины на операции в Подмосковье

Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:05:00+03:00

2025-07-04T11:05:00+03:00

2025-07-04T11:26:00+03:00

происшествия

подольск

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причины гибели пациентки во время пластической операции в подмосковной частной клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в Telegram-каналах писали, что москвичка умерла во время замены грудных имплантов в частной клинике в подмосковном Подольске, на операции у неё остановилось сердце. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели 47-летней женщины, которая умерла во время пластической операции по коррекции груди в частной клинике Подольска", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250520/devushka-2018071493.html

подольск

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)