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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 04.07.2025
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днём в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:53:00+03:00
2025-07-04T14:53:00+03:00
2025-07-04T14:53:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днём в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в пятницу, в 14.37 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области объявили режим воздушной опасности