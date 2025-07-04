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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 04.07.2025

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днём в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:53:00+03:00

2025-07-04T14:53:00+03:00

2025-07-04T14:53:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днём в пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в пятницу, в 14.37 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность