https://ria.ru/20250704/opasnost-2027139041.html
В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности
В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 04.07.2025
В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае из-за фиксации инцидентов с БПЛА в соседних регионах, сообщает министерство территориальной безопасности... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T11:49:00+03:00
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
УФА, 4 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае из-за фиксации инцидентов с БПЛА в соседних регионах, сообщает министерство территориальной безопасности региона. "В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим "Беспилотной опасности". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз", - следует из сообщения. Ранее в соседней Удмуртии были уничтожены три украинских БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности
В Пермском крае объявили беспилотную опасность из-за БПЛА в соседних регионах