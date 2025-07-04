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Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА
Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА
Сирены звучат в зонах повышенной опасности, жителей Альметьевска призывают проследовать в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:50:00+03:00
2025-07-04T09:50:00+03:00
2025-07-04T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
альметьевск
альметьевский район
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безопасность
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Сирены звучат в зонах повышенной опасности, жителей Альметьевска призывают проследовать в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги. "Сигналы сирены звучат в зонах повышенной опасности! Все укрытия для жителей открыты. Немедленно проследуйте в ближайшее защитное сооружение и оставайтесь там до отбоя тревоги", - говорится в Telegram-канале администрации Альметьевска. Отмечается, что для защиты детей в зоне опасности проведена эвакуация - они находятся в подвалах до окончания угрозы. Позже горожанам разрешили покинуть укрытия. "В связи с возникшей угрозой в Альметьевском районе сегодня были задействованы системы оповещения об угрозе. В настоящее время разрешается покинуть укрытия, но просим оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижения без крайней необходимости", - отметили в администрации Альметьевска. Власти просят всех сохранять спокойствие: ситуация находится под контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме. В пятницу утром на территории Татарстана был объявлен режим "Беспилотная опасность". Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089409.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), альметьевск, альметьевский район, казань, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Альметьевск, Альметьевский район, Казань, Безопасность
Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА
Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за беспилотной опасности