https://ria.ru/20250704/opasnost-2027101684.html

Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА

Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

Жителей Альметьевска призвали укрыться в убежищах из-за опасности от БПЛА

Сирены звучат в зонах повышенной опасности, жителей Альметьевска призывают проследовать в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:50:00+03:00

2025-07-04T09:50:00+03:00

2025-07-04T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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альметьевский район

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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Сирены звучат в зонах повышенной опасности, жителей Альметьевска призывают проследовать в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги. "Сигналы сирены звучат в зонах повышенной опасности! Все укрытия для жителей открыты. Немедленно проследуйте в ближайшее защитное сооружение и оставайтесь там до отбоя тревоги", - говорится в Telegram-канале администрации Альметьевска. Отмечается, что для защиты детей в зоне опасности проведена эвакуация - они находятся в подвалах до окончания угрозы. Позже горожанам разрешили покинуть укрытия. "В связи с возникшей угрозой в Альметьевском районе сегодня были задействованы системы оповещения об угрозе. В настоящее время разрешается покинуть укрытия, но просим оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижения без крайней необходимости", - отметили в администрации Альметьевска. Власти просят всех сохранять спокойствие: ситуация находится под контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме. В пятницу утром на территории Татарстана был объявлен режим "Беспилотная опасность". Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089409.html

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альметьевск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), альметьевск, альметьевский район, казань, безопасность