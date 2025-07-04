https://ria.ru/20250704/opasnost-2027086144.html

В Ельце отменили опасность атаки БПЛА

В Ельце отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Ельце отменили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:10:00+03:00

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2025-07-04T06:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

елец

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.

https://ria.ru/20250704/opasnost-2027077432.html

елец

елецкий район

липецкая область

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происшествия, елец, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов