https://ria.ru/20250704/opasnost-2027086144.html
В Ельце отменили опасность атаки БПЛА
В Ельце отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Ельце отменили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:10:00+03:00
2025-07-04T06:10:00+03:00
2025-07-04T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
https://ria.ru/20250704/opasnost-2027077432.html
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происшествия, елец, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Елецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Ельце отменили опасность атаки БПЛА
Артамонов: в Ельце отменили опасность атаки БПЛА