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В Ельце и Елецком микрорайоне объявили опасность атаки БПЛА
В Ельце и Елецком микрорайоне объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Ельце и Елецком микрорайоне объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:18:00+03:00
2025-07-04T02:18:00+03:00
2025-07-04T02:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона", - говорится в Telegram-канале ведомства. Также был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
https://ria.ru/20250704/opasnost-2027076529.html
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце и Елецком микрорайоне объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ельце и Елецком микрорайоне объявили опасность атаки БПЛА