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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/opasnost-2027076529.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250703/opasnost-2026967999.html
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, RussiaАлексин
Алексин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, Russia
Алексин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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