https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027152990.html

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025

В Ижевске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:42:00+03:00

2025-07-04T12:42:00+03:00

2025-07-04T12:43:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ижевск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сказано в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250704/perm-2027149678.html

ижевск

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество