https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027093665.html

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба - РИА Новости, 04.07.2025

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба

В Ижевском аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщает авиаузел в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:44:00+03:00

2025-07-04T08:44:00+03:00

2025-07-04T08:44:00+03:00

александр бречалов

ижевск

безопасность

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УФА, 4 июл - РИА Новости. В Ижевском аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщает авиаузел в своём Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры, в целях безопасности 04.07.2025 в аэропорту Ижевск введены ограничения на использование воздушного пространства. Расписание рейсов может быть скорректировано", - говорится в сообщении. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об угрозе атаки БПЛА в семи районах региона.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

ижевск

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александр бречалов, ижевск, безопасность