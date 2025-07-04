https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027093665.html
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба
В Ижевском аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщает авиаузел в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:44:00+03:00
2025-07-04T08:44:00+03:00
2025-07-04T08:44:00+03:00
александр бречалов
ижевск
безопасность
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УФА, 4 июл - РИА Новости. В Ижевском аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства, сообщает авиаузел в своём Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры, в целях безопасности 04.07.2025 в аэропорту Ижевск введены ограничения на использование воздушного пространства. Расписание рейсов может быть скорректировано", - говорится в сообщении. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об угрозе атаки БПЛА в семи районах региона.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
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александр бречалов, ижевск, безопасность
Александр Бречалов, Ижевск, Безопасность
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование неба
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства