https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027088792.html

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:18:00+03:00

2025-07-04T07:18:00+03:00

2025-07-04T07:22:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027087769.html

казань

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2025

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации