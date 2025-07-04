https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027088792.html
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:18:00+03:00
2025-07-04T07:18:00+03:00
2025-07-04T07:22:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027087769.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на полеты