https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027087769.html
В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:57:00+03:00
2025-07-04T06:57:00+03:00
2025-07-04T06:57:00+03:00
самара
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ярославль (Туношна; UUDL)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027084423.html
самара
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самара, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Самара, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты