https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027087769.html

В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025

В аэропортах Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:57:00+03:00

2025-07-04T06:57:00+03:00

2025-07-04T06:57:00+03:00

самара

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ярославль (Туношна; UUDL)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250704/ogranicheniya-2027084423.html

самара

ярославль

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самара, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)