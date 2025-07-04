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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:30:00+03:00
2025-07-04T05:30:00+03:00
2025-07-04T05:31:00+03:00
саратов
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250703/samolet-2027062029.html
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саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Саратов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты