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В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:22:00+03:00
2025-07-04T11:22:00+03:00
2025-07-04T11:23:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пермь
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пермь, безопасность, международная организация гражданской авиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пермь, Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов