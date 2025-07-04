https://ria.ru/20250704/ogranicheniya--2027091167.html
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:07:00+03:00
2025-07-04T08:07:00+03:00
2025-07-04T08:11:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов