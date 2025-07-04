Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 04.07.2025 (обновлено: 14:04 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ogon--2027172926.html
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме
Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской на площади 160 квадратных метров, заявили журналистам в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:54:00+03:00
2025-07-04T14:04:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской на площади 160 квадратных метров, заявили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."…13.35 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области сообщали, что в 13.05 мск пожар локализован на площади 160 квадратных метров.Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве.В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html
https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме

МЧС: в Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской на площади 160 квадратных метров, заявили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
"…13.35 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ликвидация возгорания кровли частного коттеджа в деревне Малое Седельниково на улице Изумрудная. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
МЧС назвало возможную причину пожара в коттедже под Екатеринбургом
3 июля, 18:17
В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области сообщали, что в 13.05 мск пожар локализован на площади 160 квадратных метров.
Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве.
В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Улан-Удэ локализовали пожар на складах
1 июля, 02:03
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала