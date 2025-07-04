https://ria.ru/20250704/ogon--2027172926.html

В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме

В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме - РИА Новости, 04.07.2025

В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в частном доме

Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской на площади 160 квадратных метров, заявили журналистам в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:54:00+03:00

2025-07-04T13:54:00+03:00

2025-07-04T14:04:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове-на-Дону, где горит частный дом на улице Полтавской на площади 160 квадратных метров, заявили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."…13.35 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.В пятницу днем сообщалось, что в Ростове сотрудники МЧС России ликвидируют пожар по повышенному рангу. Загорелся частный дом на улице Полтавской, в котором никто не жил. По оперативным данным, площадь пожара 160 квадратных метров. Позже в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области сообщали, что в 13.05 мск пожар локализован на площади 160 квадратных метров.Тушение пожара осложняла плотная застройка, и главные усилия огнеборцев были направлены на защиту соседних домов, уточняли в ведомстве.В ликвидации пожара задействованы 52 человека, привлечено 16 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20250703/mchs-2027017738.html

https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область