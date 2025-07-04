Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли белгородский Краснояружский район 146 снарядами
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 146 снарядов и 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 165 боеприпасов и зафиксированы атаки 95 беспилотниками, из них сбит 38 дронов. Пострадали пять мирных жителей. Различные повреждения выявлены в 11 квартирах многоквартирного дома, 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, коммерческом и трех социальных объектах, двух автобусах и 18 транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам нанесены удары 24 беспилотниками. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе село Козловка атаковано дроном, хутор Шаховка обстрелян 3 артснарядами. В Грайворонском округе посёлок Горьковский и 9 сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Над Губкинским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.