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Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/obstrel-2027132897.html
Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области
Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 04.07.2025
Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 146 снарядов и 27 беспилотников, сообщил глава... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:30:00+03:00
2025-07-04T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 146 снарядов и 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 165 боеприпасов и зафиксированы атаки 95 беспилотниками, из них сбит 38 дронов. Пострадали пять мирных жителей. Различные повреждения выявлены в 11 квартирах многоквартирного дома, 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, коммерческом и трех социальных объектах, двух автобусах и 18 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам нанесены удары 24 беспилотниками. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе село Козловка атаковано дроном, хутор Шаховка обстрелян 3 артснарядами. В Грайворонском округе посёлок Горьковский и 9 сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Над Губкинским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Шебекино, Происшествия
Гладков рассказал об обстреле ВСУ в Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли белгородский Краснояружский район 146 снарядами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 146 снарядов и 27 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 165 боеприпасов и зафиксированы атаки 95 беспилотниками, из них сбит 38 дронов. Пострадали пять мирных жителей. Различные повреждения выявлены в 11 квартирах многоквартирного дома, 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, коммерческом и трех социальных объектах, двух автобусах и 18 транспортных средствах.
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22 июня 2022, 17:18
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам нанесены удары 24 беспилотниками. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы 6 беспилотниками. В Волоконовском районе село Козловка атаковано дроном, хутор Шаховка обстрелян 3 артснарядами. В Грайворонском округе посёлок Горьковский и 9 сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Над Губкинским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаШебекиноПроисшествия
 
 
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