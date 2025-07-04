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При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.07.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
Мирный житель города Алешки Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 40 ударов из... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:17:00+03:00
2025-07-04T11:17:00+03:00
2025-07-04T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения. В Чернянке повреждено здание магазина в результате атаки украинских дронов. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны украинских боевиков произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Большие Копани, Новая Каховка, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
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херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
Один человек ранен в Алешках в результате обстрела со стороны ВСУ