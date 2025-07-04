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При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.07.2025

При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель

Мирный житель города Алешки Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 40 ударов из... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:17:00+03:00

2025-07-04T11:17:00+03:00

2025-07-04T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель города Алешки Херсонской области получил ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках один мирный житель получил ранения. В Чернянке повреждено здание магазина в результате атаки украинских дронов. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны украинских боевиков произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Большие Копани, Новая Каховка, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

новая каховка

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херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия