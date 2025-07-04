https://ria.ru/20250704/obse-2027087416.html

Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич

Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич - РИА Новости, 04.07.2025

Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич

Действующее финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться и игнорирует атаки на российских мирных жителей, заявил РИА Новости заместитель Постоянного... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:44:00+03:00

2025-07-04T06:44:00+03:00

2025-07-04T06:44:00+03:00

россия

финляндия

максим буякевич

обсе

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Действующее финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться и игнорирует атаки на российских мирных жителей, заявил РИА Новости заместитель Постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Им нужно выслужиться. Поэтому всё, что происходит с российским гражданским населением, их в принципе не интересует. Они в принципе это будут игнорировать с политической точки зрения. Поэтому апеллировать к ним смысла нет, равно как и к совести западных партнеров. Странно апеллировать к совести тех, кто в целом наводит ракеты и предлагает технологии БПЛА и закупает БПЛА, которые впоследствии атакуют наших гражданских", - сказал Буякевич по итогам заседания Постсовета ОБСЕ, состоявшегося в четверг. По словам дипломата, Финляндия "отрабатывает статус нового члена НАТО".

https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, максим буякевич, обсе, нато