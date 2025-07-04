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Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич - РИА Новости, 04.07.2025
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06:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/obse-2027087416.html
Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич
Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич - РИА Новости, 04.07.2025
Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич
Действующее финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться и игнорирует атаки на российских мирных жителей, заявил РИА Новости заместитель Постоянного... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:44:00+03:00
2025-07-04T06:44:00+03:00
россия
финляндия
максим буякевич
обсе
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Действующее финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться и игнорирует атаки на российских мирных жителей, заявил РИА Новости заместитель Постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Им нужно выслужиться. Поэтому всё, что происходит с российским гражданским населением, их в принципе не интересует. Они в принципе это будут игнорировать с политической точки зрения. Поэтому апеллировать к ним смысла нет, равно как и к совести западных партнеров. Странно апеллировать к совести тех, кто в целом наводит ракеты и предлагает технологии БПЛА и закупает БПЛА, которые впоследствии атакуют наших гражданских", - сказал Буякевич по итогам заседания Постсовета ОБСЕ, состоявшегося в четверг. По словам дипломата, Финляндия "отрабатывает статус нового члена НАТО".
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россия, финляндия, максим буякевич, обсе, нато
Россия, Финляндия, Максим Буякевич, ОБСЕ, НАТО
Финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться, заявил Буякевич

Буякевич: председательство Финляндии в ОБСЕ хочет выслужиться

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Действующее финское председательство в ОБСЕ хочет выслужиться и игнорирует атаки на российских мирных жителей, заявил РИА Новости заместитель Постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Им нужно выслужиться. Поэтому всё, что происходит с российским гражданским населением, их в принципе не интересует. Они в принципе это будут игнорировать с политической точки зрения. Поэтому апеллировать к ним смысла нет, равно как и к совести западных партнеров. Странно апеллировать к совести тех, кто в целом наводит ракеты и предлагает технологии БПЛА и закупает БПЛА, которые впоследствии атакуют наших гражданских", - сказал Буякевич по итогам заседания Постсовета ОБСЕ, состоявшегося в четверг.
По словам дипломата, Финляндия "отрабатывает статус нового члена НАТО".
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В ОБСЕ объяснили игнорирование атак ВСУ на российские объекты
11 марта, 13:27
 
РоссияФинляндияМаксим БуякевичОБСЕНАТО
 
 
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