https://ria.ru/20250704/obmen-2027174098.html

Россия и Украина провели санитарный обмен ранеными, сообщил источник

Россия и Украина провели санитарный обмен ранеными, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2025

Россия и Украина провели санитарный обмен ранеными, сообщил источник

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:57:00+03:00

2025-07-04T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе."Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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россия, украина, в мире, здоровье - общество