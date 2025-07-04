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Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь - РИА Новости, 04.07.2025
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14:55 04.07.2025 (обновлено: 15:50 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/oblast-2027198787.html
Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь
Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь - РИА Новости, 04.07.2025
Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь
Жителей Омска предупредили о сильном ливне, крупном граде и усилении ветра до ураганного. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:55:00+03:00
2025-07-04T15:50:00+03:00
жкх
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Жителей Омска предупредили о сильном ливне, крупном граде и усилении ветра до ураганного. "До конца дня 4 июля местами по Омской области ожидается усиление очень сильного ветра до ураганного скоростью 33 метра в секунду и более", — говорится в пресс-релизе регионального главка МЧС.Мэр города Сергей Шелест сообщил, что из-за сильного ливня и урагана все службы экстренного реагирования и коммунальные предприятия перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят оставаться дома, не подходить к линиям электропередачи и рекламным конструкциям. При этом мэр не исключил дальнейшего ухудшения погоды.От всех ресурсоснабжающих организаций потребовали максимально оперативно принимать меры для ликвидации последствий стихии.
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жкх, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЖКХ, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь

Омскую область накрыли ураганный ветер порывами 33 м/c и ливень

© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Омске
Последствия сильного ветра в Омске - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Омске
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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Жителей Омска предупредили о сильном ливне, крупном граде и усилении ветра до ураганного.
"До конца дня 4 июля местами по Омской области ожидается усиление очень сильного ветра до ураганного скоростью 33 метра в секунду и более", — говорится в пресс-релизе регионального главка МЧС.
Мэр города Сергей Шелест сообщил, что из-за сильного ливня и урагана все службы экстренного реагирования и коммунальные предприятия перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят оставаться дома, не подходить к линиям электропередачи и рекламным конструкциям. При этом мэр не исключил дальнейшего ухудшения погоды.
От всех ресурсоснабжающих организаций потребовали максимально оперативно принимать меры для ликвидации последствий стихии.
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