https://ria.ru/20250704/oblast-2027198787.html

Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь

Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь - РИА Новости, 04.07.2025

Омскую область накрыли ураганный ветер и дождь

Жителей Омска предупредили о сильном ливне, крупном граде и усилении ветра до ураганного. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:55:00+03:00

2025-07-04T14:55:00+03:00

2025-07-04T15:50:00+03:00

жкх

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027203003_0:273:959:812_1920x0_80_0_0_20426610232b47343243544a0f8956c9.jpg

ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Жителей Омска предупредили о сильном ливне, крупном граде и усилении ветра до ураганного. "До конца дня 4 июля местами по Омской области ожидается усиление очень сильного ветра до ураганного скоростью 33 метра в секунду и более", — говорится в пресс-релизе регионального главка МЧС.Мэр города Сергей Шелест сообщил, что из-за сильного ливня и урагана все службы экстренного реагирования и коммунальные предприятия перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят оставаться дома, не подходить к линиям электропередачи и рекламным конструкциям. При этом мэр не исключил дальнейшего ухудшения погоды.От всех ресурсоснабжающих организаций потребовали максимально оперативно принимать меры для ликвидации последствий стихии.

https://ria.ru/20250608/moskva-2021671025.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия