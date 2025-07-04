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В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов - РИА Новости, 04.07.2025
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Наука
 
16:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/novosibirsk-2027224897.html
В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов
В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов - РИА Новости, 04.07.2025
В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов
Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:12:00+03:00
2025-07-04T16:12:00+03:00
наука
общество
технологии
новосибирская область
москва
вадим васильев
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных пациентов, сообщил журналистам в пятницу директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский. "Проект SafeVision обладает рядом датчиков – камеры глубины, лидары и тепловизоры. Он собирает с больного ряд параметров, которые мы потом интерпретируем… "Пилотирование" мы проводим в Москве. И военные нас внесли в список перспективных технологий, потому что мы можем оценивать ряд параметров, которые возникли при ранении военнослужащих", - рассказал он. Программно-аппаратный комплекс с помощью системы датчиков и камер над специальной кроватью находящегося в стационаре пациента, считывает различные показатели состояния его здоровья. Все это обрабатывает "мини-суперкомпьютер" с помощью технологий искусственного интеллекта и выдает обобщенные данные врачу. "Наша задача – сделать систему, которая будет "скринить" людей, когда они находятся в стационаре превентивно… Бесконтактных аналогов нет", - отметил Мендзебровский. Он пояснил, что система стала путем развития производимых компанией функциональных медицинских кроватей. "Во всем мире они (медицинские кровати – ред.) становятся точкой сбора данных больного. Понимая, куда они двигаются, мы работаем с бесконтактными технологиями, а у них (зарубежных конкурентов – ред.) контактные технологии. Например, под простынь кладется специальный коврик, собирающий какие-то параметры", - рассказал он. В свою очередь, глава миннауки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что власти намерены оказать содействие в организации опытной эксплуатации комплекса в Новосибирской области.
https://ria.ru/20250702/studenty-2026651875.html
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общество, технологии, новосибирская область, москва, вадим васильев, новосибирск
Наука, Общество, Технологии, Новосибирская область, Москва, Вадим Васильев, Новосибирск
В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов

В Академгородке разработали комплекс бесконтактного наблюдения за пациентами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборант за работой
Лаборант за работой - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных пациентов, сообщил журналистам в пятницу директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский.
"Проект SafeVision обладает рядом датчиков – камеры глубины, лидары и тепловизоры. Он собирает с больного ряд параметров, которые мы потом интерпретируем… "Пилотирование" мы проводим в Москве. И военные нас внесли в список перспективных технологий, потому что мы можем оценивать ряд параметров, которые возникли при ранении военнослужащих", - рассказал он.
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Программно-аппаратный комплекс с помощью системы датчиков и камер над специальной кроватью находящегося в стационаре пациента, считывает различные показатели состояния его здоровья. Все это обрабатывает "мини-суперкомпьютер" с помощью технологий искусственного интеллекта и выдает обобщенные данные врачу.
"Наша задача – сделать систему, которая будет "скринить" людей, когда они находятся в стационаре превентивно… Бесконтактных аналогов нет", - отметил Мендзебровский.
Он пояснил, что система стала путем развития производимых компанией функциональных медицинских кроватей.
"Во всем мире они (медицинские кровати – ред.) становятся точкой сбора данных больного. Понимая, куда они двигаются, мы работаем с бесконтактными технологиями, а у них (зарубежных конкурентов – ред.) контактные технологии. Например, под простынь кладется специальный коврик, собирающий какие-то параметры", - рассказал он.
В свою очередь, глава миннауки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что власти намерены оказать содействие в организации опытной эксплуатации комплекса в Новосибирской области.
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