https://ria.ru/20250704/novosibirsk-2027224897.html

В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов

В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов - РИА Новости, 04.07.2025

В Новосибирске разработали бесконтактный мониторинг за состоянием пациентов

Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:12:00+03:00

2025-07-04T16:12:00+03:00

2025-07-04T16:12:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработал не имеющий аналогов комплекс бесконтактного мониторинга за состоянием больничных пациентов, сообщил журналистам в пятницу директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский. "Проект SafeVision обладает рядом датчиков – камеры глубины, лидары и тепловизоры. Он собирает с больного ряд параметров, которые мы потом интерпретируем… "Пилотирование" мы проводим в Москве. И военные нас внесли в список перспективных технологий, потому что мы можем оценивать ряд параметров, которые возникли при ранении военнослужащих", - рассказал он. Программно-аппаратный комплекс с помощью системы датчиков и камер над специальной кроватью находящегося в стационаре пациента, считывает различные показатели состояния его здоровья. Все это обрабатывает "мини-суперкомпьютер" с помощью технологий искусственного интеллекта и выдает обобщенные данные врачу. "Наша задача – сделать систему, которая будет "скринить" людей, когда они находятся в стационаре превентивно… Бесконтактных аналогов нет", - отметил Мендзебровский. Он пояснил, что система стала путем развития производимых компанией функциональных медицинских кроватей. "Во всем мире они (медицинские кровати – ред.) становятся точкой сбора данных больного. Понимая, куда они двигаются, мы работаем с бесконтактными технологиями, а у них (зарубежных конкурентов – ред.) контактные технологии. Например, под простынь кладется специальный коврик, собирающий какие-то параметры", - рассказал он. В свою очередь, глава миннауки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщил, что власти намерены оказать содействие в организации опытной эксплуатации комплекса в Новосибирской области.

https://ria.ru/20250702/studenty-2026651875.html

https://ria.ru/20250529/braslet-2019676860.html

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общество, технологии, новосибирская область, москва, вадим васильев, новосибирск