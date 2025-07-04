https://ria.ru/20250704/norvegija-2027290081.html

В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку

В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку - РИА Новости, 04.07.2025

В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку

Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет автор статьи в журнале Foreign Policy, бывший норвежский... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:29:00+03:00

2025-07-04T19:29:00+03:00

2025-07-04T19:29:00+03:00

в мире

китай

сша

дональд трамп

норвегия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101752/70/1017527026_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bd118bddda63e8e5a932e34f5e111757.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет автор статьи в журнале Foreign Policy, бывший норвежский дипломат и сотрудник Норвежского института оборонных исследований Ю Инге Беккевольд. "Нам, вероятно, нужно готовиться к мировому порядку без лидеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается материальных возможностей, то Китай и Соединенные Штаты, очевидно, являются двумя доминирующими государствами в двухполярном мире. Но ни одна из этих двух сверхдержав не находится в режиме глобального лидерства. США все еще могли бы им быть, но больше не хотят этого, а Китай к этому не готов", - говорится в публикации. По мнению автора статьи, действия президента США Дональда Трампа, в частности, его пошлинная политика, сокращение зарубежной помощи и противодействие ключевым партнерам говорят о том, что Вашингтон, очевидно, оставляет роль мирового лидера. В то же время Пекин не готов взять на себя эту роль по ряду причин - к примеру, автор статьи считает, что препятствием к лидерству для КНР служит в том числе невозможность развернуть свои военные силы так же широко по всему миру, как и США. -0-

https://ria.ru/20250318/mnogopolyarnost-2005575395.html

китай

сша

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, дональд трамп, норвегия