В Норвегии призвали готовиться к многополярному порядку
Foreign Policy: миру стоит готовиться к многополярному порядку без лидеров
Современный центр города Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Миру стоит готовиться к многополярному порядку в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет автор статьи в журнале Foreign Policy, бывший норвежский дипломат и сотрудник Норвежского института оборонных исследований Ю Инге Беккевольд.
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"Нам, вероятно, нужно готовиться к мировому порядку без лидеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается материальных возможностей, то Китай и Соединенные Штаты, очевидно, являются двумя доминирующими государствами в двухполярном мире. Но ни одна из этих двух сверхдержав не находится в режиме глобального лидерства. США все еще могли бы им быть, но больше не хотят этого, а Китай к этому не готов", - говорится в публикации.
По мнению автора статьи, действия президента США Дональда Трампа, в частности, его пошлинная политика, сокращение зарубежной помощи и противодействие ключевым партнерам говорят о том, что Вашингтон, очевидно, оставляет роль мирового лидера. В то же время Пекин не готов взять на себя эту роль по ряду причин - к примеру, автор статьи считает, что препятствием к лидерству для КНР служит в том числе невозможность развернуть свои военные силы так же широко по всему миру, как и США. -0-
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