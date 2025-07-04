https://ria.ru/20250704/niderlandy-2027318690.html

Нидерланды проголосовали за ужесточение миграционной политики

Нидерланды проголосовали за ужесточение миграционной политики - РИА Новости, 04.07.2025

Нидерланды проголосовали за ужесточение миграционной политики

Большинство депутатов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов проголосовали за два законопроекта, нацеленных на самые строгие в истории... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:16:00+03:00

2025-07-04T23:16:00+03:00

2025-07-04T23:16:00+03:00

в мире

нидерланды

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маастрихт

герт вилдерс

партия свободы

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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Большинство депутатов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов проголосовали за два законопроекта, нацеленных на самые строгие в истории страны меры по ужесточению миграционной политики, передает телерадиокомпания NOS. Два закона, направленные на ужесточение мер по предоставлению убежища, были разработаны бывшим министром по вопросам убежища и миграции страны Марьёлейн Фабер. За введение системы двойного статуса для беженцев, прописанной в одном из законов, проголосовали 95 депутатов, против - 55. Законопроект об экстренных мерах в сфере предоставления убежища был одобрен 94 голосами, против проголосовали 56. После этого голосование по законопроектам должно пройти в сенате Нидерландов. В последние время в Нидерландах не утихали дискуссии по поводу этих двух законов, особенно после того как во вторник в них была включена дополнительная поправка, предусматривающая уголовную ответственность за нелегальное пребывание в стране. Согласно этой поправке, даже лица, оказывающие помощь нелегалам, например, предоставляющие им жильё или еду, должны быть привлечены к ответственности. Эта часть закона оказалась неприемлемой для партий CDA, NSC и SGP. Сегодня NSC и SGP провели множество консультаций, требуя от Давида ван Вила, который временно исполняет обязанности министра по вопросам убежища и миграции, письменных гарантий. В конечном итоге он предоставил письмо, в котором говорится, что введение уголовной ответственности за помощь нелегалам будет отложено. По словам ван Вила, этот вопрос будет рассмотрен государственным советом. Как сообщалось ранее, система двойного статуса позволит разделить беженцев, которые подвергаются в своей стране преследованиям на почве религии или сексуальной ориентации, и тех соискателей убежища, которые бежали в Нидерланды от войны или насилия. Вторая группа беженцев должна будет вернуться на родину, когда ситуация там стабилизируется, соответственно, у этой группы меньше прав в Нидерландах. Правительство Нидерландов в конце октября 2024 года, спустя несколько недель переговоров, договорилось о новых мерах по ужесточению миграционной политики. Среди таких мер - введение внутреннего пограничного контроля, отмена бессрочного вида на жительство для беженцев и его замена на трехлетний документ, возвращение сирийских беженцев в безопасные районы Сирии и отказ прибывающим из таких районов сирийцам в выдаче разрешения на проживание в Нидерландах, а также ускоренная депортация осужденных за уголовные преступления соискателей убежища. В мае газета Telegraaf со ссылкой на центральное статистическое бюро страны (CBS) сообщила, за последний год чистый прирост населения Нидерландов за счет мигрантов составил более 130 тысяч человек, что сопоставимо с численностью населения таких городов, как Маастрихт или Лейден. Отмечалось, что приток мигрантов и беженцев в Нидерланды остается высоким, несмотря на то, что правительство страны ввело ряд мер по ужесточению миграционной политики. Лидер Партии свободы (PVV), входившей в правящую коалицию, Герт Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. После этого Вилдерс объявил о выходе его партии из коалиции. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Досрочные парламентские выборы в Нидерландах были назначены на 29 октября.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html

https://ria.ru/20250410/frontex-2010383841.html

нидерланды

сирия

маастрихт

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в мире, нидерланды, сирия, маастрихт, герт вилдерс, партия свободы