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Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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19:30 04.07.2025 (обновлено: 19:42 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/niderlandy-2027290248.html
Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине
Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине
Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:30:00+03:00
2025-07-04T19:42:00+03:00
в мире
россия
нидерланды
украина
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении доказательств, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО).Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.Как отметили в постпредстве, утверждения о том, что Россия использует химическое оружие на Украине, звучат с февраля 2022 года, и старт этим инсинуациям, подхваченным западными политическими деятелями, СМИ и так называемым экспертным сообществом дали заявления высокопоставленных чиновников США из прошлой администрации. Эта тенденция, по словам миссии, продолжается и сейчас."Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.Там отметили, что если изучить ноты, распространяемые постпредством Украины при ОЗХО, и заявление министерства обороны Нидерландов, то отличий практически не найдется.
https://ria.ru/20250327/boets-2007691188.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Организация по запрещению химического оружия
Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине

Нидерланды обвиняют Россию в применении химоружия, ссылаясь на фейки Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении доказательств, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО).
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.
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Как отметили в постпредстве, утверждения о том, что Россия использует химическое оружие на Украине, звучат с февраля 2022 года, и старт этим инсинуациям, подхваченным западными политическими деятелями, СМИ и так называемым экспертным сообществом дали заявления высокопоставленных чиновников США из прошлой администрации. Эта тенденция, по словам миссии, продолжается и сейчас.
«
"Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.
Там отметили, что если изучить ноты, распространяемые постпредством Украины при ОЗХО, и заявление министерства обороны Нидерландов, то отличий практически не найдется.
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