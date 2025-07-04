Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине
Нидерланды обвиняют Россию в применении химоружия, ссылаясь на фейки Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении доказательств, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО).
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.
Как отметили в постпредстве, утверждения о том, что Россия использует химическое оружие на Украине, звучат с февраля 2022 года, и старт этим инсинуациям, подхваченным западными политическими деятелями, СМИ и так называемым экспертным сообществом дали заявления высокопоставленных чиновников США из прошлой администрации. Эта тенденция, по словам миссии, продолжается и сейчас.
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"Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.
Там отметили, что если изучить ноты, распространяемые постпредством Украины при ОЗХО, и заявление министерства обороны Нидерландов, то отличий практически не найдется.