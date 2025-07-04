https://ria.ru/20250704/niderlandy-2027290248.html

Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине

Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Нидерланды обвинили Россию в применении химоружия на Украине

Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:30:00+03:00

2025-07-04T19:30:00+03:00

2025-07-04T19:42:00+03:00

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нидерланды

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организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны Нидерландов, обвиняя Россию в применении химического оружия на Украине, опирается на фальшивые данные киевского режима, не заботясь о предоставлении доказательств, заявили РИА Новости в постпредстве РФ при Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО).Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс проинформировал парламент страны о том, что Россия, согласно данным нидерландских разведслужб, якобы активизировала применение химоружия на Украине, что является нарушением Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Глава МИД королевства Каспар Велдкамп заявил, что Нидерланды поднимут этот вопрос в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге на следующей неделе.Как отметили в постпредстве, утверждения о том, что Россия использует химическое оружие на Украине, звучат с февраля 2022 года, и старт этим инсинуациям, подхваченным западными политическими деятелями, СМИ и так называемым экспертным сообществом дали заявления высокопоставленных чиновников США из прошлой администрации. Эта тенденция, по словам миссии, продолжается и сейчас."Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации "под чужим флагом"; вбросы через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях фейковых сюжетов, уличающих нас якобы в нарушении КЗХО; спекуляции официальных лиц. Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло министерство обороны Нидерландов", - заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.Там отметили, что если изучить ноты, распространяемые постпредством Украины при ОЗХО, и заявление министерства обороны Нидерландов, то отличий практически не найдется.

https://ria.ru/20250327/boets-2007691188.html

https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нидерланды, украина, организация по запрещению химического оружия